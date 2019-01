Bonafede: "Tutelo dignità dei detenuti, anche quella di Battisti"

"Chi ha visto ciò che ho fatto in questi 7 mesi non può avere dubbi sul fatto che lavoro ogni giorno perché la dignità dei detenuti sia garantita e tutelata". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, riferendosi alla polemica per la pubblicazione del video sull'arrivo di Cesare Battisti in Italia. Sul rispetto della dignità del terrorista, ora nel carcere di Oristano, Bonafede ha detto: "Rispetto anche lui, ci mancherebbe".