Bonafede, Renzi: "Votiamo no alla sfiducia, noi non vogliamo poltrone"

"Voteremo contro le mozioni di sfiducia al ministro Bonafede". Lo ha detto nell'Aula del Senato Matteo Renzi nella sua dichiarazione di voto sulla sfiducia al Guardasigilli. "Riconosciamo però - ha aggiunto il leader di Italia Viva - al centrodestra e a Emma Bonino di aver posto dei temi veri. La sua mozione non era strumentale. Non ci interessa un sottosegretario ma sbloccare i cantieri. Quando portiamo delle idee non cerchiamo visibilità".