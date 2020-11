Bonafede: del tutto inopportuno aprire le scuole di domenica

Ansa

"In un momento come questo è del tutto inopportuno pensare di tenere aperte le scuole anche la domenica. Le famiglie stanno già sopportando sacrifici enormi, sarebbe davvero fuori luogo mandare gli studenti fra i banchi perfino in un giorno festivo". Lo ha affermato il capodelegazione del Movimento cinque stelle e ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, bocciando l'ipotesi fatta dalla collega di governo Paola De Micheli.