Bonaccini: Regioni chiedono incontro urgente a governo, cambiare passo

"Lavoro comune e intesa fra tutte le Regioni che presenteranno al governo una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica". Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, che spiega: "Anche per questo abbiamo chiesto al governo un incontro urgente. La priorità adesso è la campagna vaccinale. Sta andando a rilento".