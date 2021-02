Bonaccini: "Far nascere il governo, non è l'ora della conta nel Pd"

Ansa

"Credo che il nostro compito sia quello di far nascere questo governo, di forte impronta europeista, assicurando appoggio e proposte per la ripresa dell`Italia. Ben venga una discussione sul merito dei contenuti anche all`interno del Pd, ma non mi pare il tempo di conte interne". Lo afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a La Repubblica. "Non guido alcun asse, né appartengo a correnti", aggiunge.