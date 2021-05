Bombardieri (Uil) su Fedez: "Noi parlavamo dei lavoratori Amazon, lui no"

Fedez che doma il cavallo della Rai. E' il murale spuntato in via Podgora, a Roma, la strada che costeggia la sede principale della tv pubblica. L'opera, che porta la firma dello street artist Harry Greb, è intitolata "Non è la Rai" e rappresenta il rapper che cavalca il cavallo simbolo della Rai, sul quale sono impresse frasi estratte dal suo discorso sul palco del primo maggio: dl Zan, stop omofobia, censura tv pubblica e diritti dei lavoratori.