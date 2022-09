Bollette, verso Cdm per valutare risorse: nuovo dl aiuti dopo ok Parlamento

Si va verso una riunione del Cdm giovedì alle 15 sulla questione bollette.

Fonti di Palazzo Chigi spiegano che "la procedura per decidere le risorse da destinare al nuovo decreto aiuti" contro il caro energia "prevede che il Consiglio dei ministri esamini l'ammontare dei fondi, che dovrà poi avere il via libera da parte del Parlamento. Successivamente si terrà un nuovo Cdm per il varo del provvedimento".