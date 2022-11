Bollette, Tajani: dal Cdm di venerdì segnale forte, da 7 a 10 miliardi

Ucraina, "non c'è pace senza integrità territoriale" - Sulla politica estera, Tajani spiega che la sua prima "decisione è stata quella di rinforzare la nostra presenza a Bruxelles aumentando il numero di diplomatici e di esperti". Poi interviene sulla guerra in Ucraina. "L'obiettivo - ribadisce - è arrivare a un accordo, a un confronto tra Putin e Zelensky, farli sedere a un tavolo. Noi vogliamo la pace, ma non c'è pace senza giustizia. La giustizia coincide con l'integrità territoriale dell'Ucraina".

Medioriente, "nessuno pensi di cancellare Israele" - La pace come obiettivo anche in Medioriente. "Dobbiamo lavorare" per raggiungerla, conferma. "Nessuno pensi di cancellare Israele dalle carte geografiche. Noi siamo per la soluzione due popoli, due Stati. Ma la sicurezza di Israele è la priorità".