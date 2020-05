Boccia: "Se il governo cade a causa di Renzi, Pd mai senza M5s"

"Se cade il governo perché manca l'appoggio di Matteo Renzi? Non è ipotizzabile ed escludo categoricamente che il Pd possa dare vita a un altro esecutivo senza il M5s". Lo ha dichiarato Francesco Boccia. Parlando poi del caso della Regione Calabria, che ha deciso di riaprire bar e ristoranti in contrasto con le direttive nazionali, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie ha affermato: "Si tratta di una classica pratica contro il governo".