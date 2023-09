Blocco Diesel Euro 5 in Piemonte, scongiurato lo stop immediato

In Piemonte è stato scongiurato il blocco della circolazione per i veicoli Diesel Euro5.

Lo annuncia il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, commentando l'approvazione in Cdm del decreto legge che rinvia il provvedimento supercontestato al primo ottobre 2024. "L'obiettivo più importante era evitare il blocco dal 15 settembre - spiega -. Ci siamo riusciti, ma la soluzione non era semplice e il risultato per nulla scontato". Il blocco avrebbe riguardato 76 Comuni del Piemonte, interessando una vasta area della Regione.