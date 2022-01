Bianchi: "Scuola in presenza è un principio fondamentale"

Ansa

"Noi abbiamo approvato il 5 gennaio una serie molto articolata di provvedimenti. All'interno di questi anche quello della scuola, in cui abbiamo affermato il principio importante per tutti i bambini, i ragazzi e le ragazze di questo Paese, che è quello di avere una scuola in presenza". Lo ha detto il ministro per l'Istruzione, Patrizio Bianchi, in merito al ritorno in aula previsto lunedì.