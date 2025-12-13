Bernini: "La riforma di medicina sta scardinando le lobbies"

"Credo che questa sia la riforma che scardina più lobbies degli ultimi 25 anni. Abbiamo scardinato la lobby della formazione costosissima per i test universitari mnemonici selettivi e non formanti, quella dei professori che si mettevano a disposizione per fare ripetizioni e lezioni private, quella di chi non vuole far entrare nessuno, perché ritiene che i medici siano già sufficienti e quella degli avvocati che fanno i ricorsi". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a Palermo, parlando della riforma della modalità di accesso alla facoltà di medicina.