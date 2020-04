Berlusconi: voto in Parlamento sul Mes? Forza Italia voterebbe a favore

Silvio Berlusconi prende le distanza dai suoi alleati in modo esplicito sul tema Mes e al Foglio ribadisce: "Se ci fosse un voto in Parlamento sui fondi del Mes, il nostro voto non potrebbe che essere favorevole. Mi dispiace che i miei alleati del centro-destra non siano su questo punto della mia stessa opinione ma, come dicevano i latini, "amicus Plato sed magis amica veritas".