Berlusconi: "Va ripresa la ricerca sul nucleare di ultima generazione"

"È indispensabile riprendere la ricerca sul nucleare di ultima generazione, che è appena stata ricompresa dalla 'tassonomia' dell'Unione europea tra le energie pulite".

Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera inviata alla riunione dei giovani del Partito popolare europeo in corso a Roma. "Ci troviamo di fronte a tante sfide e, come insegna la storia, queste possono essere affrontate soltanto se uniti, se sapremo coinvolgere chi ha le idee migliori e più voglia di fare. Se potremo dunque contare su di voi giovani popolari".