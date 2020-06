Berlusconi sul Mes: "Il governo dovrebbe approfittare di questi soldi"

"Il governo dovrebbe approfittare dei soldi del Mes, perché il mercato ha grande urgenza di ottenere liquidità". A dirlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento a "Mattino Cinque".

"Quelli del Mes sono i primi fondi immediatamente disponibili, praticamente a costo zero. Si tratta di una linea di credito che sembra studiata per l'Italia", spiega Berlusconi che poi aggiunge: "Ogni anno ci consentirebbe di risparmiare, solo di interessi, nove volte quello che si risparmierebbe con il taglio dei parlamentari, al quale comunque noi siamo favorevoli".

Berlusconi conclude chiarendo che il "Mes è uno strumento necessario ma non sufficiente, decisive saranno le risorse del Recovery Fund, per il quale io personalmente ho lavorato molto in Europa".