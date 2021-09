"Per gli Stati europei 'il problema è fra l'essere uniti o scomparire'. Lo scriveva nel 1954 un grande statista liberale e cattolico come Luigi Einaudi. Intuizione profetica la sua così sembrò allora, ma che appare oggi drammaticamente attuale" di fronte alla crisi afghana. Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a il Giornale. "Noi, come lui, siamo liberali e cristiani, proprio per questo siamo profondamente europeisti".