Berlusconi-Salvini: "Ascolteremo Draghi ma non temiamo le elezioni"

"Ascolteremo con rispetto e attenzione le considerazioni del presidente Mario Draghi".

È quanto si legge in una nota congiunta della Lega e di Forza Italia diffusa al termine di una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il premier "ha reagito con comprensibile fermezza di fronte a irresponsabilità, ritardi e voti contrari. Il centrodestra di governo continuerà a difendere gli interessi degli italiani con serietà e coerenza, non avendo certamente timore" del loro giudizio, hanno spiegato i due leader che "prendono atto della grave crisi politica innescata in modo irresponsabile dai Cinquestelle".