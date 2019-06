Berlusconi: "Resto alla guida di Forza Italia, congresso entro dicembre" | "Opposizione dura a questo pessimo governo"

Silvio Berlusconi "ha le redini del partito ben salde in mano, ha dato il via libera tavolo delle regole". E' quanto si apprende da fonti azzurre al termine del board di Palazzo Grazioli. A Toti e Carfagna, viene spiegato, è stato affidato il compito di presentare delle proposte per rafforzare il nuovo corso democratico, che poi dovranno essere approvate dal board a cinque, dopo aver sentito il partito ai suoi livelli più alti.



Giacomoni confermato responsabile dei coordinatori - Berlusconi ha confermato Sestino Giacomoni responsabile dei coordinatori regionali del partito. Giacomoni avrebbe osservato che ora Forza Italia è a un punto di svolta e che tutti devono dimostrare di saper camminare sulle proprie gambe, soprattutto dimostrando di saper fare squadra. Oggi - ha aggiunto secondo quanto trapelato - la cosa più importante è decidere la direzione in cui andare, convinti che solo il presidente, dopo aver ascoltato tutti noi come ha sempre fatto, abbia il diritto di indicare la strada da seguire.



Berlusconi: "Opposizione dura a uno dei Governi peggiori storia" - "E' una sfida ricca di prospettive: Forza Italia rappresenta la parte migliore del centro-destra e del Paese, raccoglie l'eredità delle più illustri tradizioni politica italiane ed europee, quella liberale, quella cattolica, quella riformatrice e quella garantista. Forza Italia rappresenta i ceti produttivi, l'impresa, i lavoratori, il ceto medio: tutti coloro che alla politica chiedono serietà e competenza, che vogliono meno Stato ma lo vogliono più efficiente, meno spesa pubblica e meno tasse, più infrastrutture e più sicurezza, una giustizia giusta e la rigorosa tutela delle libertà". Lo si legge nella nota di Silvio Berlusconi al termine della riunione di partito. "Con umiltà e con determinazione dunque ci accingiamo a questo compito, che oggi significa opporsi con fermezza ad uno dei peggiori governi della storia italiana, significa batterci con assoluta determinazione contro l'oppressione giudiziaria, contro l'oppressione fiscale, contro l'oppressione burocratica. Significa anche lavorare per un centro-destra unito e omogeneo, nel quale le nostre idee, i nostri valori, i nostri programmi sono e saranno fondamentali. L'unico centro-destra che puo' ottenere la maggioranza nelle elezioni e dare all'Italia un governo capace di governare", si legge ancora.