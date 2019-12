Berlusconi: "Questo governo non ha senso di esistere"

"Questo governo è un governo messo insieme dalla voglia dei partiti di stare in Parlamento", queste le parole di Silvio Berlusconi dal Consiglio Europeo. E aggiunge: "E' un governo che non ha nessuna ragion d'essere se non per il voto che hanno dato i cittadini. Sottolineo che molti italiani - che si dichiarano moderati e liberali e antisinistra - non sono andati a votare e quindi che riflettano e si comportino in modo diverso la prossima volta".