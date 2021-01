Berlusconi: "Preoccupato per Covid, crisi governo va risolta presto"

"Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid e che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima". Lo ha detto Silvio Berlusconi. "Mi preoccupo anche, di conseguenza, per il rischio che la crisi politica che si è aperta aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento difficile. Qualunque sia la soluzione, è necessario attuarla al più presto", ha aggiunto.