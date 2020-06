Berlusconi: "Non sostengo Conte,  col Centrodestra c'è accordo"

"Differenze non significano divisioni. Significa che si discute e si decide insieme. Questo vale prima di tutto per le regionali, sulle quali esiste già da molto tempo un accordo sulle candidature". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervistato a "Live, non e' la D'Urso". E sulla possibile collaborazione con l'attuale governo il Presidente di Forza Italia dice: "Sono al servizio dell'Italia chi pensa stia sostenendo Conte non conosce me e la mia storia".