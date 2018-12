Berlusconi: "Non bisogna cambiare Manovra ma governo" | "Alle Europee probabilmente sarò candidato"

Berlusconi calca la mano sulla legge di Bilancio e aggiunge: "La recessione per l'Italia non è una previsione è una certezza". "Abbiamo detto a Salvini, prova a fare il governo ma tieni nel programma il centrodestra. Ma questo non è accaduto. Siamo a una situazione in cui Salvini non rispetta gli impegni con la Lega", ha aggiunto. Secondo Silvio Berlusconi, il leader della Lega "ha stipulato un contratto privato con M5s, ma un altro pubblico con migliaia di elettori".



"Lavoriamo a governo con esponenti M5s e Salvini" - "Non conosciamo i nomi ma conosciamo i discorsi tra esponenti dei M5s e i nostri senatori per creare un gruppo autonomo di responsabili per dar vita a un nuovo governo". Secondo Berlusconi il nuovo esecutivo avrebbe come guisa "Salvini come deciso prima del voto". "Vedo la concreta possibilità di una caduta di questo governo" per "l'abbandono di vari esponenti dei Cinque Stelle". "C'è assoluta necessità - ha detto ancora Berlusconi - che Salvini ritorni a casa, nel centrodestra".



"Tutti i delfini che ho scelto si sono rivelate sardine" - Berlusconi ha poi fatto una battuta sui suoi presunti eredi politici: "Non è vero che io non abbia mai scelto un delfino. La verità è che tutti i delfini che si sono presentati si sono rivelati tutti delle sardine".