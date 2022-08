Berlusconi: Meloni coraggiosa come me, da sinistra solo denigrazione | Bonelli: invito Calenda a prendere un the, non parliamo sui social

"Da parte delle sinistre vedo i prodromi di una campagna solo di denigrazione dell'avversario.

Non riescono a dire nulla sul loro programma. Forse perche' sono in disaccordo su tutto. Da parte nostra invece parliamo di contenuti, del nostro progetto per far ripartire l'Italia. E lo facciamo con un linguaggio sereno e rispettoso". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi al Messaggero. Rispondendo a una domanda sui partner della coalizione, Berlusconi ritiene di avere in comune con Meloni "la determinazione e il coraggio", con Salvini "la capacità di parlare agli italiani e anche quella di saper ascoltare".