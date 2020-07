Berlusconi: "Maggioranza divisa su tutto, Mes un'occasione da non perdere"

"La maggioranza non è affatto solida, questo credo sia evidente per tutti. Non c'è materia sulla quale siano uniti tranne una: conservare il potere il più a lungo possibile". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista a News Mediaset. Il leader di Forza Italia torna poi a ribadire l'i mportanza del Mes : "E' un'occasione che non va sprecata, ci consentirebbe di investire nella Sanità che soffre di gravi carenze soprattutto al Sud".

"Contro Salvini lo stesso metodo usato contro di me" - Berlusconi poi commenta così l'autorizzazione a procedere contro Salvini: "Ancora una volta, l'uso politico della giustizia è l'arma con la quale la sinistra vuole liberarsi degli avversari. E' lo stesso metodo che hanno usato contro di me. Con 96 processi e 3636 udienze. Naturalmente Forza Italia non può che essere contrari a questi metodi, non solo per lealtà verso un alleato, ma anche e soprattutto perché sono metodi assolutamente inaccettabili in una vera democrazia".

Migranti "pericolo reale ai danni delle regioni del Sud" - In merito al tema migranti, sottolinea il "pericolo reale" che rappresentano "i flussi migratori, soprattutto ai danni delle regioni del Sud, dove avvengono gli sbarchi, e dove il sistema sanitario è più debole". E chiarisce: "Una ragione in più per chiedere finalmente una politica efficace di contrasto all'immigrazione, basata su accordi con i Paesi africani come quella che solo il nostro governo era riuscito a realizzare, azzerando davvero gli sbarchi sulle nostre coste".

"Questo governo non ha mai accolto le nostre proposte" - Un'altra stoccata a Palazzo Chigi arriva sul fronte della crisi post-Covid, su cui Berlusconi spiega: "Da questa maggioranza non ci aspettavamo nulla. Abbiamo però sperato fino all'ultimo che ci fosse un minimo di senso di responsabilità, la stessa che abbiamo messo in campo noi di fronte alla crescente sofferenza del Paese, delle categorie produttive, dei tanti italiani sempre più vicini al disastro economico. Il governo ha saputo solo fare vaghe promesse. Io ritengo che non sia lecito usare il denaro dei nostri figli, che i nostri figli saranno chiamati a rimborsare, per spesa assistenziale o addirittura clientelare. Per questo dimostrando ancora una volta spirito costruttivo, non abbiamo votato contro lo scostamento di bilancio ma ci siamo astenuti senza però più avallare politiche inutili e sprechi mentre il Paese soffre".

"Mes un'occasione imperdibile" - Infine, tornando sull'importanza del Mes precisa: "Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere uno shock fiscale che rimetta in moto l'economia, come è accaduto negli Usa nei mesi scorsi. Chiediamo un semestre bianco fiscale che blocchi tutti i pagamenti e le sanzioni fino a fine anno. Riteniamo necessario un taglio della burocrazia delle autorizzazioni preventive per le costruzioni, del codice degli appalti per far ripartire gli investimenti. Proponiamo un grande piano di infrastrutture e un grande piano casa, simile a quello che avevamo realizzato noi quando eravamo al governo. Il Recovery Fund, per il quale io stesso ho lavorato molto in Europa, ci dà gli strumenti per fare tutto questo. Così come il Mes ci consente di investire nella Sanità. Tutte queste occasioni non si devono assolutamente sprecare".