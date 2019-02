Berlusconi: "La crisi economica porterà gli italiani a elezioni anticipate"

"Siamo in una recessione che non è più soltanto tecnica", queste le parole di Silvio Berlusconi in un'intervista a NewsMediaset. "Sono 200 i miliardi di investimenti stranieri che sono andati via dall'Italia, 200 i miliardi persi dalle aziende in borsa. Gli italiani non continueranno a tenere gli occhi chiusi, si accorgeranno di quello che sta accadendo. Presto si andrà ad elezioni anticipate e il governo verrà mandato a casa".