Berlusconi: "Il Ppe deve cambiare i rapporti con i socialisti"

Per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "all'interno del Partito popolare bisogna far cambiare i rapporti con i socialisti e poter avviare delle alleanze con i democratici di destra, con i conservatori, con i liberali per dare vita a un'altra maggioranza". Berlusconi, da Strasburgo, auspica che la nuova alleanza "riprenda il progetto dei padri fondatori e cambi le attuali leggi come ad esempio quella sulle migrazioni".