Berlusconi: "I sardi si sveglino e la facciano finita con questo governo"

Salvini: "Il governo va avanti" - Il leader leghista Matteo Salvini ha subito tenuto a precisare che "a livello nazionale non cambia niente: sarà una bella notizia per i sardi, ma il governo va avanti fino in fondo", rispondendo alla domanda se l'eventuale successo del centrodestra nell'isola potrà cambiare la politica nazionale della Lega.



Siparietto Salvini-Berlusconi: "E io stacco il telefono" - E sempre per Salvini è arrivata subito una domanda sulla Tav: una cronista gli ha chiesto se sull'Alta velocità il governo troverà un'intesa. Ma il vicepremier ha risposto con un "Questa è fuori tema", mentre Berlusconi è intervenuto con una battuta: "Se vinciamo in Sardegna, mi limito a dire che lunedì chiamerò Matteo Salvini", facendo riferimento proprio alla conferma che l'esecutivo gialloverde andrà avanti comunque. A quel punto anche la Meloni ha detto che Salvini riceverà tante telefonate, e lui per tutta risposta: "E io stacco il telefono". Ancora Berlusconi: "Questa gliela chiederò martedì. Non potrà stare con il cellulare spento per due giorni...".



Latte, Salvini agli imprenditori: "Nessuno faccia il furbo" - Alla conferenza del centrodestra Salvini ha affrontato anche l'argomento latte invitando gli imprenditori a "non fare i furbi". "Ho sempre detto mai un manganello sui pastori: le posizioni si sono avvicinate, ma avviso che se qualche imprenditore vuole speculare sulla pelle dei pastori sardi io avrò buona memoria: se qualcuno vuole fare il furbo con me ha trovato il ministro sbagliato".



E Silvio Berlusconi ha aggiunto: "Io e Tajani abbiamo avuto un colloquio interessante con il ministro dell'Agricoltura europeo: invierà una commissione di esperti in Sardegna. Ci ha detto che metterà a disposizione fondi europei per pubblicizzare il pecorino romano su tutte le tv europee".



Salvini: "In Sardegna serve il metano" - E ancora, il leader leghista ha sottolineato che sull'isola "serve il metano. Lo dico agli alleati di governo, noi siamo per i sì, non si può sempre dire no. Noi siamo per il metano in Sardegna, per i porti e le infrastrutture. Vogliamo fare l'accoppiata: governo regionale e governo nazionale per risolvere i danni che la sinistra ha fatto".



Diciotti, Berlusconi: "Crisi più vicina" - al termine della conferenza stampa, il leader di Forza Italia ha sottolineato che il caso Diciotti avvicina la crisi. "Il voto sulla vicenda - ha detto Berlusconi - ha mostrato che per un 41% degli iscritti, il Movimento ha tradito il suo programma e i suoi ideali: quindi credo che ora aumentino le possibilità di una crisi. Confermo che non per me, ma secondo diversi miei parlamentari, molti tra i M5s sono pronti a fare un nuovo governo nel ruolo di 'responsabili'. Avrebbero posto solo la condizione di poter partecipare alla stesura del programma in modo collegiale".