Berlusconi Forza Italia attende decisioni Draghi

"I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s.

FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando come sia "chiaro e innegabile che eventuali elezioni anticipate in un momento così delicato per l'Italia saranno da attribuire unicamente all'atteggiamento irresponsabile dei 5S. Se dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il centrodestra".