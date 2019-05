Berlusconi: dopo Europee governo a casa ed esecutivo di centrodestra

Dopo le elezioni europee questo governo "capace solo di litigare e di far male al Paese se ne dovrà andare a casa" e si dovrà formare un esecutivo di centrodestra. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, sottolineando che "serve un programma come il nostro: meno tasse, defiscalizzazione e decontribuzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, una vera flat tax per tutti, l'aiuto a chi ha bisogno e più sicurezza".