"Berlusconi deve essere condannato a priori, è un mascalzone", l'audio delle intercettazioni

"Presidente, sa benissimo che è stata una porcheria". Inizia così l'audio dell'intercettazione ambientale tra l'ex giudice della Cassazione Amedeo Franco e Silvio Berlusconi. I due, stanno parlando della sentenza che condannò Berlusconi al carcere, nel 2013, e che diede il via al declino precipitoso di Forza Italia. A "Quarta Repubblica" vengono fatti ascoltare gli audio concessi dal direttore de Il Riformista, Piero Sansonetti, pubblicati oggi in esclusiva sul suo giornale.

Nelle registrazioni, il magistrato Amedeo Franco, relatore in Cassazione che chiese l'assoluzione perché non vi era reato, fa delle rivelazioni all'ex premier, riferendo quello che era il sentore del pensiero comune tra i magistrati: "Berlusconi deve essere condannato a priori, è destino - dice - è un mascalzone, purtroppo c'è una situazione veramente vergognosa, non di tutti, ma gran parte. Appena qualcuno fa qualcosa per lei viene etichettato come corrotto. A mio parere ha subìto una grave ingiustizia".