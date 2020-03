Berlusconi: "Decreto 'Cura Italia' assolutamente insufficiente" | Appello a Conte: "Modifichiamolo insieme"

"Il decreto legge varato per contrastare l'emergenza coronavirus è assolutamente insufficiente". Silvio Berlusconi, con un'intervista a Il Giornale, critica l'ultimo dl varato da Palazzo Chigi. "Non consentirà la sopravvivenza delle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro, né favorirà la ripresa - ha dichiarato il Cavaliere -. Bisognerà fare molto di più a sostegno delle categorie economiche e del mondo dell`impresa e del lavoro".

"Il nostro giudizio sul governo Conte rimane critico, e siamo del tutto incompatibili con i partiti della sinistra. Ora lavoriamo insieme, lo faremmo con chiunque fosse alla guida del Paese, per affrontare l`emergenza sanitaria e quella economica, senza alcun bisogno di formule politiche pasticciate. Ma i ruoli fra maggioranza e opposizione rimangono ben distinti", ha evidenziato il presidente di Forza Italia.



Il premier Conte "ascolti le nostre proposte. Il decreto appena varato ne recepisce purtroppo soltanto alcune, ma è ancora largamente insufficiente per le categorie economiche. Bisogna fare molto di più soprattutto per le piccole e medie imprese, per il lavoro autonomo, i professionisti, gli artigiani, le partite Iva. In Parlamento deve essere ampiamente modificato e migliorato perché possa avere il nostro appoggio", ha concluso Berlusconi.