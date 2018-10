Berlusconi: "Con M5s rischio baratro economico e di democrazia"

"Reddito di cittadinanza disastroso e ingiusto" - Il reddito di cittadinanza è una misura "negativa, distruttiva", aggiunge Berlusconi a margine di una riunione a Palazzo Grazioli. "Abbiamo parlato della Manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un'ingiustizia per chi lavora".



"Mi spaventa la deriva autoritaria dei 5 Stelle" - "Dalle dichiarazioni dei 5 Stelle - prosegue - io comincio ad essere preoccupato dalla deriva autoritaria. Sono ispirati solo dall'invidia sociale, dall'odio sociale e dal rancore e hanno una concezione dello Stato che una volta si chiamava Stato etico che non è lo Stato che non ruba. Ma lo Stato che decide qual è il bene e il male per i cittadini. Lo impone ai cittadini che in questo modo diventano sudditi dello Stato che è il contrario di ciò che deve essere una democrazia quale noi finora fortunatamente siamo".