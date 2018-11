Berlusconi: "Cinque Stelle inadeguati, credo che il governo cadrà presto"

"Credo che il governo cadrà presto" . Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi , a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "I 5 Stelle - ha aggiunto - sono statalisti, centralisti e ferocemente giustizialisti. A nessuno di noi verrebbe in mente di consegnare la direzione di un'azienda a chi quell'azienda non la conosce, a chi non ha mai lavorato, a chi non si è mai nemmeno preparato studiando. Questo è invece successo per quanto riguarda l'azienda Italia".

"I risultati - ha proseguito Berlusconi - si stanno vedendo e sono risultati davvero preoccupanti". Ora, secondo il leader di Forza Italia, "la prospettiva è un incarico al Centrodestra che prevederà tutti i partiti che lo compongono e che si presenteranno uniti alle elezioni, per esempio Regionali, aumentata da quella che io chiamo 'Un'altra Italia', che non è un partito politico, ma un mio modo per indicare tutti quegli italiani che il 4 marzo non sono andati a votare per protesta".



Alla richiesta del giornalista di commentare con un aggettivo la vicenda che ha riguardato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, Berlusconi ha affermato: "Mi vengono in mente tutte cose negative e spiacevoli quindi è meglio che non le dica perché non voglio fare quello che fanno indebitamente i 5 Stelle".