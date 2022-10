Berlusconi: Cattaneo capogruppo alla Camera, Ronzulli al Senato

Lo scrive il leader di FOrza Italia , in una lettera ai parlamentari azzurri in vista dell'elezione nel pomeriggio dei capigruppo.

nella lettera ai parlamentari di Fi - che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore".

- scrive Berlusconi ai neo eletti di-. Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacita' di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia", conclude.

Cattaneo, io capogruppo? Grazie a Berlusconi per fiducia

- "Oltre al ministro ci sono diversi ruoli di responsabilità, quello del capogruppo è uno dei più importanti. Ringrazio Berlusconi per la fiducia". Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, all'entrata a Montecitorio, sulla sua possibile nomina.