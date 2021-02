Berlusconi: "Apprezzo apertura europeista Lega, nessuno resti isolato"

LaPresse

"Io credo che sia una maturazione doverosa da parte della Lega, non so se definirla una svolta, ma certamente è un atto di saggezza che anche l'Ue apprezzerà". Lo afferma Silvio Berlusconi parlando dell'apertura europeista di Salvini e aggiunge: "Nessun Paese deve restare isolato, si deve andare verso gli stati uniti d'Europa. Non credo che Salvini intenda aderire al Ppe, ma se lo volesse gli darei volentieri una mano".