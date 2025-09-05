Beppe Sala: "Voto anticipato a Milano? Non sono uno che scappa"

"Non credo che un'anticipazione" del voto a Milano "serva a nessuno ma nel caso io non sono certo uno che scappa". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala arrivando alla festa del Pd milanese, in risposta ai cronisti sulla possibilità di rimanere a Palazzo Marino fino alla fine del mandato oppure no. "Se mi chiederanno di dare una mano" a trovare il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali "la darò più che volentieri e ci mancherebbe altro, di questo ne sono assolutamente sicuro", ha aggiunto.