Beppe Grillo: "Sfiduciate tutti Zingaretti o non avrò più fiducia"

"Sfiduciate compatti! Mi associo alle parole di Luigi di Maio: 'Mi aspetto che tutti votino la sfiducia al presidente Zingaretti in Regione Lazio". Con un post su Facebook Beppe Grillo esorta il MoVimento a votare compatto in Regione Lazio per creare una crisi. "Il M5S ha annunciato che avrebbe votato la sfiducia come è giusto che sia. Sfiduciate la fiducia o fiduciate la sfiducia o l'Elevato non avrà più fiducia!".