Beppe Grillo saluta il 2019 e accoglie il 2020: "Sarà un anno meraviglioso" (ma intanto scava una maxi fossa al mare)

"Auguri a tutti, per un anno all'insegna dell'ottimismo: basta avere paura, siamo impauriti da tutto, dal clima, dai cambiamenti. Basta, ci aspetta un futuro radioso, sarà un anno meraviglioso". Così Beppe Grillo, con un video postato sulle sue pagine social, ha voluto salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno. "Ci attendono grandi novità come la robotica, l'intelligenza artificiale, il machine learning, andiamo verso i nostri nipoti, sarà un anno meraviglioso" ha continuato il fondatore del M5s. Che, come sempre, resta indecifrabile. Lui, infatti, è in spiaggia. A fare cosa? A scavare una enorme fossa...