Beppe Grillo a Oxford: "Una serata bellissima. Salvini? Nessun rapporto, non sono più il capo politico"

L'incontro all'Oxford Union non è andato esattamente liscio per Beppe Grillo, fischiato dagli studenti al punto vedersi costretto a lasciare l'aula. Ai microfoni di "Stasera Italia", in onda su Rete 4, si dichiara tuttavia soddisfatto: "Una serata bellissima. Ci siamo scambiati disinformazioni che loro hanno su di noi e noi su di loro", commenta prima di indossare ironicamente una benda per nascondersi da una realtà, a suo dire, pericolosissima. Oltre a non vedere, però, nel momento in cui si parla di politica sembra anche non sentire. "Con Salvini non ho rapporti. Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l’elevato".