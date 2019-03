Beppe Grillo: "A Milano 250.000 persone hanno manifestato contro un razzismo esclusivamente mediatico"

"Ma allora cosa sta succedendo? Sembra che il Paese non voglia confrontarsi con i suoi veri fantasmi", ha sottolineato il comico. "Se fosse una manifestazione contro l'egoismo, contro il mors tua vita mea, ne sarei felice. Ancor di più, se fosse una manifestazione contro la mafiosità, i favori e le caste… ma stiamo soltanto sognando".



Secondo Beppe Grillo, il nostro Paese "sceglie falsi problemi e, piuttosto che decidere di sostenere i suoi milioni di poveri, preferisce disquisire di miliardi per bucare una montagna (la questione della Tav, ndr) ed altre questioni che non esistono". E "piuttosto che cacciare i mafiosi della politica - ha proseguito - offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l'ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret invece che lotta. Persi nelle nebbie delle primarie si ritrovano nel vuoto nulla impannocchiato in fronzoli".