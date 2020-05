Bellanova, Salvini: Fornero 2 non ci commuove

Dopo l'intervento commosso di Teresa Bellanova che in conferenza stampa ha annunciato le regolarizzazioni dei migranti che lavorano in nero come braccianti, il leader della Lega attacca il ministro per le Politiche agricole. "Le lacrime del ministro Bellanova (Fornero 2) per i poveri immigrati, con tanti saluti ai milioni di italiani disoccupati, non commuovono nessuno", dichiara Salvini. Mentre il leader di Fdi Giorgia Meloni rincara: "Sono basita".