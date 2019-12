Bellanova: Quota 100 e reddito sono totem da ridiscutere

Le dimissioni del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, scuotono ancora il governo. "Aver considerato reddito di cittadinanza e Quota 100 totem indiscutibili, ingessando risorse preziosissime che potevano essere indirizzate su precise priorità del Paese, non è stato un bene", spiega il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. "Lo abbiamo detto in tempi non sospetti. Fioramonti - sottolinea - se ne è accorto adesso".