Bellanova: "Alleandosi col M5s, il Pd umilia la sua storia riformista"

Il Pd in questa fase "umilia la sua storia e per questo noi di Italia Viva ne siamo usciti". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, aggiungendo: "Non potevamo vedere umiliata la storia del riformismo. Andate a rileggervi Nenni. Oggi si rinnega la stagione del riformismo e del buon governo, perché altrimenti si potrebbe mettere un po' in difficoltà l'alleato populista M5s con le grandi opere".