Giorgia Meloni ricorda gli attentati di Parigi: "Nessun terrorismo spegnerà la luce della libertà"

Nel decimo anniversario degli attacchi del 13 novembre 2015 a Parigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condiviso sui social un messaggio dedicato alle vittime, sottolineando il valore della solidarietà europea e la necessità di difendere i principi comuni. "Ricordo ancora l'orrore, lo smarrimento, il dolore di quelle ore: il Bataclan e gli altri luoghi della capitale francese colpiti, le strade, le sirene", ha scritto il premier, parlando di "immagini che nessuno di noi potrà mai dimenticare". Ma sottolinea che in quell'occasione "l'Europa e l'Occidente furono attraversate da paura, rabbia e sgomento, ma anche da un forte sentimento di solidarietà, che ancora oggi ci unisce nella memoria e nella difesa dei nostri valori". E chiarisce che "nessun terrorismo o fondamentalismo riuscirà mai a spegnere la luce della libertà che unisce i nostri popoli e anima la nostra civiltà".