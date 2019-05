In provincia di Potenza 27 maggio 2019 19:30 Banzi e Ranzanico, le elezioni finiscono in perfetta parità | Si torna a votare e poi... vince il più anziano Singolari risultati in due paesi con meno di 15mila abitanti in provincia di Potenza e Bergamo.

Pareggio perfetto. Stesso identico numero di voti. E così, inaspettatamente, il comune di Banzi, in provincia di Potenza, con 1533 elettori va al ballottaggio. Le due liste in corsa per le elezioni comunali “Cambiamo Banzi” e “Uniti per Banzi” hanno ottenuto 447 voti ciascuna. E la stessa situazione si è registrata dall'altra parte d'Italia, a Ranzanico (Bergamo). Entrambi i centri abitati andranno al ballottaggio anche se non superano i 15mila abitanti.

Il paesino del Sud Italia tornerà a vivere fortissime emozioni tra due settimane, quando i suoi abitanti saranno richiamati alle urne. Dovranno scegliere di nuovo tra "Cambiamo Banzi” di Giuseppina Duca e "Uniti per Banzi" di Pasquale Caffio. E se, per caso, il voto finisse ancora in parità, non scenderebbe in campo, come nel calcio, la spietata lotteria dei rigori, ma la legge, che prevede che venga eletto il candidato sindaco più anziano. Invecchiare, a volte, ha i suoi vantaggi...