Bandi Tav, si va verso il rinvio | Salvini: "Senza accordo decida il Parlamento o referendum" | Fico: "No è identità M5s"

"Nel 2005 la prima riunione dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perché quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav - ha raccontato Fico -. Eravamo un centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c'era anche Beppe Grillo, finì la riunione e andammo tutti alla manifestazione No Tav".



Il presidente della Camera ha poi ricordato che "il primo atto nel 2013 quando arrivammo in Parlamento come parlamentari di M5s alla Camera e al Senato, la prima uscita pubblica di tutto il Movimento parlamentare fu di andare a visitare i cantieri della Tav per comprendere a che punto ci trovavamo, per dire l'ennesimo no documentato e non ideologico alla Tav. Quindi è una lotta che ha attraversato ogni periodo storico dai meetup al movimento, non è un atto ideologico perché abbiamo visto tutte le relazioni che sono negative senza contare che ogni volta purtroppo, e non solo in Italia, che un'opera va avanti in un certo modo crescono anche le spese che in questo momento non sono a bilancio, diciamo così".



Casaleggio: "Non penso ci sarà una crisi di governo" - "Non penso che ci sia una crisi di governo". Lo ha detto Davide Casaleggio, commentando le tensioni tra M5s e Lega sulla Tav.



Salvini: "Nessuna crisi in vista, ma la Tav va fatta" - "Noi regaliamo agli italiani cinque anni di governo, non c'è nessuna crisi in vista". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare con il futuro degli italiani. Molto semplicemente abbiamo su alcuni temi idee diverse", ha risposto a chi gli chiedeva se riceverà in regalo la Tav dal vicepremier Luigi Di Maio. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che arriva da lontano, che si può rivedere, modificare, vedere dove risparmiare. Io rimango convinto che la Tav si debba fare per collegarci al resto d'Europa. Però non è questo né altro che mette in discussione un governo che in nove mesi ha fatto tanto", ha spiegato Salvini.



Telt riceve lettera da Palazzio Chigi: "Contenuti riservati" - Palazzo Chigi ha inviato una lettera a Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione. I contenuti del documento sono però "riservati". Lo rende noto un portavoce della società, il cui consiglio d'amministrazione è chiamato a riunirsi lunedì per dare il via libera ai bandi da 2,3 miliardi di euro per i lavori di scavo del tunnel di base.



L'avvertimento delle imprese: "Partano i bandi o pronte azioni legali" - Le categorie produttive sono pronte ad azioni legali qualora lunedì non dovessero partire i bandi della Torino-Lione. Lo hanno reso noto le associazioni al termine dell'incontro con i parlamentari piemontesi. In particolare, le associazioni hanno evidenziato di valutare, tramite i propri uffici legali, "tutte le azioni esperibili nell'ipotesi in cui non venissero pubblicati i bandi nei termini previsti, oppure messe in atto procedure volte a rallentare o contrastare il corretto completamento dell'iter necessario alla realizzazione dell'opera".