Banche, Salvini: "E' una questione di equità sociale, andiamo avanti"

Sulla tassa alle banche per gli extraprofitti, Matteo Salvini insiste: "E' una questione di equità sociale e di giustizia.

Nei primi mesi di quest'anno le banche hanno fatto utili per miliardi di euro. Non siamo in Unione sovietica, io sono un liberale, ma se fai miliardi di margini senza dare profitti ai cittadini noi siamo un governo politico e andremo avanti con un piccolo prelievo che aiuterà gli italiani".