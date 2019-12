Banche, Lannutti: "Non farò nessun passo indietro" 

Nonostante il figlio lavori per la Banca Popolare di Bari, salvata in questi giorni dal governo, il senatore M5s Elio Lannutti non ritirerà la sua candidatura alla presidenza della Commissione banche. "Non mi volevo neppure candidare: me lo hanno chiesto, io facevo il tifo per Paragone! Ma poi, con le procedure del M5s, mi hanno scelto. Dunque io sono il candidato del M5s e confermo che non farò nessun passo indietro", ha detto infatti Lannutti.