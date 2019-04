Banche, Di Maio: "Non voglio un arbitrato per i truffati"

Luigi Di Maio dice no all'"arbitrato per i truffati dalle banche" e chiarisce: "Tutto quello che si farà deve avere il loro assenso, altrimenti non si va da nessuna parte. Quindi l'unica linea che può passare è quella dettata dagli stessi truffati, altrimenti è inutile che facciamo i rimborsi". E sull'ipotesi arbitrato dice: "In tal caso ci vorranno mesi per fare avere i soldi indietro. Io non voglio portarli davanti a un arbitrato".