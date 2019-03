Banche, Conte frena Tria: "Nessun attacco, restiamo lucidi"

Dopo la sortita di Giovanni Tria, che ha parlato di un attacco alle banche che "mina l'interesse nazionale", il premier, Giuseppe Conte chiede "lucidità" ai suoi ministri. E spiega che "non mi sembra ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche", ma assicura che il decreto crescita sarà portato in Cdm "in settimana". E intanto sottolinea che "sicuramente adesso dobbiamo varare e licenziare al più presto il decreto per i truffati".